"الانتقال من عبارة مبكية لجملة مضحكة"... تركي الدخيل يستشهد بفيديو للأمير سعود الفيصل

واستشهد الدخيل بالفيديو، الذي نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، للتأكيد على بلاغة الفيصل في خطاب ألقاه بجلسة في مجلس الشورى بالبلاد.

وقال الدخيل "من البلاغة أن لا يكون حديثك رتيبا فيتوقع المستمع جملتك المقبلة قبل أن تقولها".

​وتابع: "رحم الله الأمير سعود الفيصل خطابه هذا في مجلس الشورى تنقل فيه ما بين العبارة المبكية إلى الجملة المضحكة ضحكا يشبه البكاء كاعتذاره هنا من حديثه وهو في مرحلة النقاهة من عملية جراحية حاله فيها كحال".

وقال الفيصل في كلمته: "استميحكم عذرا أن أكون بينكم اليوم وأنا لا أزال في طور النقاهة إثر عملية جراحية كانت حالتي فيها أشبه بحال أمتنا مع الاعتذار بالطبع لأشقائنا المعنيين".