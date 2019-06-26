ويلت … أسرع منصة إنشاء مواقع مع دعم العربية والإنجليزية

يوجد في عالمنا اليوم نحو 1.7 مليار موقع إلكتروني في شتى المجالات، يخدمون أكثر من انصف عدد سكان الكرة الأرضية، وكل يوم تزداد أهمية الاعتماد على الإنترنت في نشر الأفكار والمشاريع، الأمر الذي يحتم عليك امتلاك موقع إلكتروني، سواء لشركتك الناشئة، أو لمشروعك الصغير، أو حتى موقع شخصي.

ولكن من المعروف أن إنشاء المواقع الإلكترونية ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب وجود خبرة في مجالي البرمجة والتصميم، فضلًا عن كونه يستلزم منك بعض الوقت، والجهد، والمال، لذا نجد على الإنترنت العديد من منصات إنشاء المواقع الإلكترونية؛ التي تسهل عليك هذه المهمة.

ومن المنصات الشهيرة على الإنترنت: (ويبلي) Weebly، و(ويب فلو) Webflow، و(ووردبرس) WordPress، ولكن يعاب على هذه المنصات أنها موجهة في الأصل لغير العرب، لذا فإنك قد تحتاج إلى منصة توفر لك إنشاء موقع إلكتروني باللغة العربية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، التي توفر لك وصولًا أوسع.

ومن المنصات العربية المتخصصة في مجال إنشاء المواقع الإلكترونية، نذكر (ويلت) Wuilt، وهي شركة أسسها قبل أعوام قليلة فريق من البرمجين والمصممين العرب.

وقال (أحمد رستم) – الرئيس التنفيذي لمنصة (ويلت) – في بيان: “بدأت قصة (ويلت) قبل أعوامٍ قليلة، حين بدأ فريق من المبرمجين والمصممين العمل على إنشاء تطبيق أو منصة، يمكن لأي شخص في العالم سواء باللغة الإنجليزية، أو العربية أن ينشئ موقعه الخاص أو موقع شركته في غضون دقائق معدودة، دون الحاجة إلى أن يكون لديه خبرة في مجال البرمجة أو إنشاء المواقع الإلكترونية”.

وأضاف رستم: “وقبل إطلاق المنصة إلى فضاء الإنترنت لتكون متاحة أمام مئات الملايين في جميع أنحاء العالم، كان التحدي الأكبر أمام (ويلت) هو أن يكون الأمر سهلًا وسريعًا وممتعًا أيضًا، وهو ما تعمل عليه الشركة طوال الوقت ببساطة؛ لأنها تؤمن بأن تسهيل وتسريع عملية إنشاء موقع إلكتروني محترف هو ما سيميزها في هذا السوق الضخم السريع النمو”.

وتُعد (ويلت) من أوائل منصات إنشاء المواقع الإلكترونية التي تركز على اللغتين العربية والإنجليزية، على حدٍ سواء. فهي تدعم اللغة العربية في جميع خطوات إنشاء الموقع كافة، وبشكلٍ بسيط، إذ يمكن لأي مستخدم أن يدخل بياناته ويبدأ في إنشاء موقعه، أو موقع شركته في دقائق دون الحاجة لدعم.

كما توفر منصة (ويلت) للمستخدمين إمكانية ترجمة مواقعهم إلى العربية، أو الإنجليزية بضغطة زر واحدة، أي أن الموقع سيكون له نسخة عربية وأخرى إنجليزية. هذا؛ وتخطط المنصة لتوفير جميع اللغات على منصتها في المستقبل، لكنها الآن تركز على المنطقة العربية.

يشار إلى أن (ويلت) أصبحت متاحة أمام الجميع نهاية العام 2018، ومنذ ذلك الحين وهي تضيف مميزات مختلفة يحتاجها المستخدم في بناء موقعه وتعديله وتصميمه؛ ليناسب مجال عمله.. كما تمتاز (ويلت) بأنها تضم مجموعة من التصميمات المعدة سابقًا ليختار من بينها المستخدم، مع إمكانية إضافة التعديلات حسب ذوقه في الألوان والخطوط والصور، وما إلى ذلك.

وتمتلك (ويلت) فريق دعم محترفًا يعمل على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع؛ ليردَّ على أية استفسارات من المستخدمين حول العالم، باللغتين العربية والإنجليزية.