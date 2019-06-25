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ضاحي خلفان للمسؤولين العرب: انتبهوا لا بيع لكم في ما لا تملكون

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ضاحي خلفان للمسؤولين العرب: انتبهوا لا بيع لكم في ما لا تملكون ضاحي خلفان للمسؤولين العرب: انتبهوا لا بيع لكم في ما لا تملكون

وقال ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، موجها رسالة إلى "المسؤولين العرب"، قائلا "في اجتماع صفقة القرن انتبهوا… لا بيع لكم في مالا تملكون… فلسطين ملك لأهلها".

​وتابع: "إذا اشترى من بعض المسؤولين العرب أراضيهم لصالح إسرائيل فتلكم أم الكوارث.. وبداية لصراع جديد بين العرب وإسرائيل".

​وأشار خلفان إلى أن "فشل "صفقة القرن" بكل مخططاتها ومحاولاتها… أي قائد عربي يقول نعم يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه… لذلك فشلت الصفقة… بشارة".

​وأضاف "التاجر ترمب.. رجل الأعمال.. صاحب الصفقات التجارية.. هل سيستطيع أن يشتري بالمال صفقة سياسية… إذا حدث ذلك مع الأمة العربية… فسيكون ذلك هو الخسران المبين حقا".

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