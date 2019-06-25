تفاصيل إحباط ’’خطة الأمل‘‘.. و7 اتهامات موجهة للخلية..ومعلومات لا تعرفها عن ’’زياد العليمي‘‘.. ومفاجأة مدوية لفتاة الإسكندرية

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، التفاصيل الكاملة لإحباط ’’خطة الأمل‘‘.. تورط شخصيات سياسية وحزبية.. وتحريات النيابة تكشف مفاجآت.. ومطالب برفع الحصانة عن طنطاوي، و7 اتهامات موجهة لخلية "تنظيم الأمل" ...منها التخطيط لضرب الاقتصاد القومى لمصر، وبعد ضبطه في خلية ’’خطة الأمل‘‘.. معلومات لا تعرفها عن ’’زياد العليمي‘‘ صاحب أشهر واقعة مثيرة للجدل في برلمان الإخوان، ومفاجأة مدوية.. فتاة الدراجة البخارية ليست مخطوفة.. وسعيد ’’طلع فشنك‘‘.. تعرف على الحقيقة الكاملة

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

التفاصيل الكاملة لإحباط ’’خطة الأمل‘‘.. تورط شخصيات سياسية وحزبية.. وتحريات النيابة تكشف مفاجآت.. ومطالب برفع الحصانة عن طنطاوي

أحبطت الجهات الأمنية أضخم مخطط لاستهداف البلاد في ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تمكنت من ضبط خلية هدفها إسقاط مؤسسات الدولة، يتزعمها قيادات إخوانية، وعناصر موالية لهم، بينهم زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والصحفي هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين، وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، والباحث حسام مؤنس، بجانب مدير مكتب عضو مجلس النواب الحالي أحمد طنطاوي، وغيرهم، بإلإضافة إلى تورط شخصيات سياسية وحزبية أخرى، كما كشفت تحريات النيابة العديد من المفاجآت.

تفاصيل مخطط تنظيم الأمل

وقالت وزارة الداخلية، صباح الثلاثاء، إنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل" لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن المخطط يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا وحددوا له مبلغا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ، ويدعو له الإعلاميان الهاربان "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه "أيمن نور".

وكشفت الوزارة ان قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج أعدت الخطة بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور".

وتعاملت الوزارة مع تلك المعلومات، ووجهت ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.

كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك (وهم القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد) ومن أبرزهم "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري" وبحيازتهم أوراق تنظيمية خاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجارٍ العرض لتصوير المضبوطات وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيقات.

تورط شخصيات سياسية وحزبية

وفي سياق متصل، كشف موقع "اليوم السابع" أن هناك أنباء تشير إلى تورط بعض الشخصيات السياسية والحزبية بقضية "تنظيم الأمل" الإرهابي الذي أعدته قيادات الجماعة الارهابية بالخارج.

بلاغ لرفع الحصانة عن طنطاوي

وفي ذات السياق، قد قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغاً للنائب العام المستشار نبيل صادق، بطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الطنطاوى، بعد القبض على مدير مكتبه، لتورطه فى خلية إرهابية.

وأكد محفوظ، فى بلاغه، الذي نشره موقع "اليوم السابع"، أن هذا يعد دليل دامغ لا يقبل الشك قرينة على تورط النائب الطنطاوى، فى تلك الجرائم المنسوب صدورها لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه، خاصة بعد التصريحات المسيئة للدولة المصرية، والتى أطلقها النائب أحمد الطنطاوى، علنا أمام العامة، وفي مجلس النواب، وهى تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع اللباقة، وحدود السلَوك البرلمانى القويم.

واختتم المحامى، بلاغه الذى حمل رقم 5312 لسنة 2019 عرائض النائب العام، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الطنطاوى، واتخاذ اللازم قانونا.

تحريات النيابة تكشف مفاجآت

من ناحسة أخرى، كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النيابة بفتح التحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وبحسب "اليوم السابع"، خطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.

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7 اتهامات موجهة لخلية "تنظيم الأمل" ...منها التخطيط لضرب الاقتصاد القومى لمصر

ألقى الأمن الوطني القبض على 8 كوادر إرهابية، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة إخوانية.

والمقبوض عليهم هم: "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري".

وحملت القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، وشملت 7 اتهامات موجهة للمتهمين بها جاءت كالتالي:

*انضمام لجماعة إرهابية أنشأت على خلاف أحكام للقانون.

*تمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها.

*التنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها

*استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة

*الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

* نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام

*التخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد.

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بعد ضبطه في خلية ’’خطة الأمل‘‘.. معلومات لا تعرفها عن ’’زياد العليمي‘‘ صاحب أشهر واقعة مثيرة للجدل في برلمان الإخوان

يعد زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد أبرز الأسماء المضبوطة، ضمن خلية "خطة الأمل"، التي تسعى لاستهداف البلاد في ذكرى ثورة 30 يونيو.

وينشر الموجز أبرز المعلومات عن زياد العليمي، وفقا لويكيبيديا.

العليمي هو نائب سابق بمجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

وخاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 -برلمان الإخوان- ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.

تعرض العليمي لانتقادات شديدة من قبل الرأي العام المصري في فبراير 2012 جراء سبه للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وتهكمه على الشيخ محمد حسان.

كان «العليمى» قد قال أثناء كلمته أمام المؤتمر الشعبى فى بورسعيد عام 2012: «إن ما حدث فى استاد بورسعيد وفى منطقة العامرية بالإسكندرية وفى قرية ميت بشار بالشرقية، يقف وراءه متهم واحد يهدف لتقسيم مصر، وكلها تزيد من جرائم المجلس العسكرى تضاف إلى جرائمه السابقة، التى لا تنفع معها المناداة بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكرى».

وقال «العليمى»: «المجرم سيحاكم.. المجرم اللى قتل الناس فى الاستاد هو الذى قال بعد الجريمة (مش فاهم المصريين ساكتين ليه).. المجرم بالنسبة لنا معروف، وهو ليس مدير الأمن أو المحافظ أو وزير الداخلية.. ولن نترك الحمار ونمسك فى البردعة»، وأضاف «العليمى» ضاحكاً: «الحمار هو...».

ودشن بعض النشطاء حملة تطالب مجلس الشعب برفع الحصانه عنه وإسقاط عضويته، كما تلقى القضاء العسكري مئات البلاغات ضده.

ونتيجة لرفضه تقديم اعتذار صريح لهما في جلسة مجلس الشعب المقامة في 19 فبراير 2012 مكتفيا بتعليق الأمر على إساءة فهم تصريحاته، قرر رئيس المجلس وقتها الإخواني محمد سعد الكتاتني إحالته إلى هيئة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة حياله، ولكنه تراجع وألتقى بمكتب حسان بقناة الرحمة في مساء يوم 19 فبراير من نفس العام مقدمًا اعتذارًا.

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مفاجأة مدوية.. فتاة الدراجة البخارية ليست مخطوفة.. وسعيد ’’طلع فشنك‘‘.. تعرف على الحقيقة الكاملة

في مفاجأة مدوية، كشف علاء محمود، أحد الذين ظهروا في واقعة الدراجة البخارية، بالإسكندرية، أن الفتاة التي كانت بصحبته وشاب أخر هي شقيقتهما، وليس كما ادعى أحد الأشخاص على الفيس بوك، بأنها مختطفة من مدينة الزقازيق.

وكان أحد الشباب بالإسكندرية يدعى "سعيد" قد ادعى بأنه قام بتصوير فتاة على موتوسيكل بصحبة شابين وزعم أنها مختطفة، وطاردهم بسيارته لتحريرها، وهو ما نفاه أهل الفتاة.

وقال "محمود" في فيديو بثه على صفحته على الـ"فيس بوك"، أن الفتاة التي ظهرت معه على الدراجة هي "ميار" شقيقته والتي تعاني من إعاقة حركية، كما أن الشاب الأخر هو الأخ الثالث لهم ويدعي مروان والذي كان يجلس وراء شقيقته لحمايتها من السقوط من الدراجة.

وأضاف الشاب: "مخدتش بالي أن الشخص ده صورنا، ومعرفتش الا لما والدتي أتصلت بيا وأبلغتني، ده يعتبر تشهير وجريمة في حقي أنا وأخوتي، لأنه أخترع قصة من عقله، وإستغربت من كل الناس اللي صدقت هذه القصة".

وطلب الشاب السكندري من أصدقائه على صفحته أن ينشروا هذا الفيديو على نطاق واسع لكي تتضح الحقيقة للناس، ويتم فضح الشاب الذي ألف قصة وهمية من خياله.

وفي سياق متصل، أكد علاء في تصريحات لموقع "فيتو"، أنه لن يترك حقه وحق شقيقيه، وأضاف أنه تواصل مع هذا الشاب الذي تراجع في كلامه وألقي التهمة على صفحات فيس بوك، مشيرا إلى أنه سيتوجه لتحرير محضر ضد مروج شائعة الاختطاف.

وعلى الجانب الآخر قام الشاب مختلق الواقعة بإزالة كافة التعليقات التي كتبها عن القصة ومداخلة تليفزيونية كرر فيه ادعاءاته.

الأمن ينفي الواقعة المتداولة

من جانبه، نفى مصدر أمني في تصريحات لموقع "الوطن"، ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام شاب على إنقاذ فتاة، حاول شخصان اختطافها، مؤكدا أن تلك الواقعة لا يوجد لها أي دليل داخل أقسام الشرطة، فالشخص الذي حكى الرواية قال إنه "كان يوجد أمين شرطة، وجرى الإمساك بالشخصين في نطاق قسم شرطة محرم بك"، وهذا أمر غير صحيح، فلا يوجد محضر بالقسم ولم يجرِ تسليم أي فتاة ولا إلقاء القبض على أي أشخاص بكوبري محرم بك.

وأضاف المصدر، أن الجهات الأمنية تحاول الوصول لصحة الواقعة خاصة مع عدم وجود لها أي دليل غير رواية الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي فلا يوجد أي محضر أو بلاغ بثلاثة أقسام شرطة واقعة بنطاق الكوبري ولا يوجد أمين شرطة سلم شباب أو فتاة لأي قسم.

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