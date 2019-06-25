أحدها متعلق بدول الخليج... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ألبانيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كما قرر تفويض وزير الحرس الوطني — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية، والتوقيع عليهما، هذا بالإضافة إلى التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، والتوقيع عليه.

وشملت القرارات تفويض وزير الثقافة — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان، وكذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء كذلك تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب — أو من ينيبه — بالتباحث مع وكالة ضمان الجودة الأوروبية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان الجودة الأوروبية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي ، والتوقيع عليه.

كما قرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه — أو من ينيبه — بالتباحث في مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ودائرة السياحة والتسويق التجاري بـ دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت وهيئة الثقافة والسياحة في مملكة البحرين، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.