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التحالف العربى: القبض على أمير تنظيم داعش فى اليمن....فيديو

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التحالف العربى: القبض على أمير تنظيم داعش فى اليمن....فيديو التحالف العربى: القبض على أمير تنظيم داعش فى اليمن....فيديو

أعلن التحالف العربى، اليوم الثلاثاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن "أبو أسامة المهاجر"، مشيرا إلى أن العملية قامت بها القوات الخاصة والجيش اليمنى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمنى، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابى باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالى للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، طبقا لوكالة واس.

وأوضح العقيد المالكى أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابى وكذلك وجود (3) نساء و (3) أطفال.

 

 

الموجز

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