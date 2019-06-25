أخبار عاجلة

بعد ضبطه في خلية ’’خطة الأمل‘‘.. معلومات لا تعرفها عن ’’زياد العليمي‘‘ صاحب أشهر واقعة مثيرة للجدل في برلمان الإخوان -
stad Final 4 ch -
Hona Africa -
تراجع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال مايو -
محدث.. الدولار يواصل استقراره عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
محدث.. الذهب يرفع مكاسبه عالمياً لأكثر من 17 دولاراً -
ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة تتراجع لأدنى مستوى بـ21 شهراً -
القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش باليمن -
إنفوجراف.. بالأرقام أكبر الشركاء الخليجيين لأبوظبي -
الإسكان السعودية: فرز 24 ألف وحدة عقارية بالنصف الأول من2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

فيديو نادر للملك فيصل داخل الكعبة

Google+ Print
فيديو نادر للملك فيصل داخل الكعبة فيديو نادر للملك فيصل داخل الكعبة

وبث الموقع الإلكتروني الثقافي "نحن تراثنا" نادرا للعاهل السعودي السابق، الملك فيصل بن عبد العزيز، لحظة نزوله من باب الكعبة المشرفة بعد غسلها، دون تحديد أي تاريخ لهذا الفيديو.

وكتب موقع "نحن تراثنا" حول هذا الفيديو النادر:

 مقطع بسيط جداً جداً، الملك فيصل لحظة نزوله من باب الكعبة بعد غسلها، .

يشار إلى أن "نحن تراثنا" هو الموقع الرسمي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وبين الفينة والأخرى ينشر فيديوهات نادرة للعائلة السعودية المالكة بوجه خاص، وعن المملكة بوجه عام.

ويذكر أن الملك فيصل، هو ابن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (1906 — 1975)، وهو ملك المملكة العربية السعودية الثالث. تولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1964 بعد تنحي أخيه غير الشقيق عن الحكم، الملك سعود، بسبب مرضه.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الإسكان السعودية: فرز 24 ألف وحدة عقارية بالنصف الأول من2019

الإسكان السعودية: فرز 24 ألف وحدة عقارية بالنصف الأول من2019

القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش باليمن

القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش باليمن

فيديو نادر للملك فيصل داخل الكعبة

فيديو نادر للملك فيصل داخل الكعبة

سوق الأسهم السعودية يرتفع 51 نقطة بالختام..بعد تراجع 4 جلسات

سوق الأسهم السعودية يرتفع 51 نقطة بالختام..بعد تراجع 4 جلسات