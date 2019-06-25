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أرامكو السعودية: نبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا ودول أخرى

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أرامكو السعودية: نبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا ودول أخرى أرامكو السعودية: نبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا ودول أخرى

وأضاف في مقابلة مع "رويترز" "نبحث استثمارات مع ريلاينس الهندية وشركات أخرى في آسيا".

وأوضح بأن الشركة تبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في وغرب أفريقيا وأمريكا وأستراليا.

وكان وزير الطاقة في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، قال أمس الاثنين أن روسيا ترحب باستثمارات اللاعبين العالميين الرئيسيين في سوق النفط والغاز. 

وقال نوفاك "في المستقبل، سيتم استخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. سوف ينمو استهلاكه بسرعة في بلدان مختلفة. وروسيا اليوم هي واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لدينا خطط كبيرة للغاية لزيادة إنتاج مورد الطاقة هذا".

وأضاف "تقع قاعدة استخراج الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في الشمال في منطقة القطب الشمالي".

وتابع "نرحب بجميع الشركات المتخصصة في سوق النفط والغاز، التي هي على استعداد للاستثمار في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي المسال".

وردا على سؤال من "سبوتنيك" حول استثمارات بلدان الشرق الأوسط في تطوير إنتاج الغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال الروسية، أكد نوفاك أن "المفاوضات جارية حول إمكانية مشاركة شركة النفط العالمية العملاقة "أرامكو" في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي".

وأشار وزير الطاقة الروسي "المفاوضات جارية الآن بين الشركات (نوفاتيك وأرامكو)، يناقشون الشروط التجارية والتعاقدية. حتى الآن، لم تكتمل المفاوضات، لكننا نرحب بالاستثمار في هذا المشروع من قبل المملكة العربية السعودية، ومن المهم التأكيد على أن "الصفقة تمت" وفقا لشروط المنفعة المتبادلة التي تناسب جميع المستثمرين في هذا المشروع الكبير".

يتبع… 

SputnikNews

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