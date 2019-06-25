فيديو .. رسالة «خاصة» من شريف مدكور

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

رسالة شكر وجهها الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج 4 شارع شريف والذي يذاع على قناة الحياة، رسالة الشكر وجهها مدكور لأسرة قناة النهار.

وقال شريف مدكور في بث مباشر على حسابه الشخصي في موقع فيس بوك: "شكر خاص لأسرة قناة النهار لاهتمامهم بزيارتي أثناء وجودي في المستشفى لتلقي العلاج ومنهم علاء الكحكي وحنان مدني ووليد عبدالمنعم، ودينا فاروق، وشريف عفيفي ومحمود سعد ودعاء فاروق".

وتابع مدكور: "أنا عامل الفيديو مخصوص عشانكم"، قائلًا: "ولحد دلوقتي الناس لسة بتكلمني وتطمن عليا.. بشكركم يا محترمين".

الإعلامي شريف مدكور قد أعلن إصابته بمرض السرطان، وبدأ رحلة العلاج في شهر أبريل الماضي.