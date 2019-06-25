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المغرب يرسل أحد أفراد وزارة المالية إلى قمة البحرين الاقتصادية

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ولم تقدم وزارة الخارجية مزيدا من التفاصيل بشأن هوية المسؤول لكنها قالت إن المملكة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، بحسب رويترز.

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN

في سياق آخر، قال الدكتور إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الفلسطينية، إن ورشة البحرين تشبه البناء فوق الرمال، وأن الوعود الأمريكية لا يمكن الوثوق بها.

وأضاف ملحم في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الجانب الفلسطيني تواصل مع كافة الدول العربية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة، وطلب منهم عدم المشاركة في "ورشة البحرين".

وتابع أن كل الوعود الأمريكية المطروحة في الورشة هي أوهام وسراب، وأن تنحية المسار السياسي عبارة عن وصفة لفشل أية مقاربات ترمي إلى تخليق حلول خارج إطار الشرعية الدولية.

 

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