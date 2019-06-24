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الجيش السوري يعثر على قنابل إسرائيلية في دمشق والقنيطرة

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الجيش السوري يعثر على قنابل إسرائيلية في دمشق والقنيطرة الجيش السوري يعثر على قنابل إسرائيلية في دمشق والقنيطرة

وذكرت وكالة "سانا" أن القوات السورية عثرت على الأسلحة والذخائر خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الجهات المختصة، أنه "من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي الغربي وبالتعاون مع الأهالي تم العثور على أسلحة وذخيرة بعضها إسرائيلي الصنع وأجهزة اتصال من مخلفات المجموعات الإرهابية قبل اندحارها".

وأضاف المصدر أن "الأسلحة المضبوطة تشمل قنابل إسرائيلية الصنع وألغاما وعبوات ناسفة وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال وألغاما مضادة للآليات إضافة إلى سيارة من نوع (بيك اب) مسروقة من إحدى الجهات العامة".

وأشار إلى أن فرق الهندسة قامت بتفجير عدد من الألغام والعبوات الناسفة التي كان زرعها الإرهابيون في الأراضي الزراعية.

SputnikNews

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