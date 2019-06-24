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السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا يعبرون عن قلقهم من "الخطر الإيراني"

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© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

ذكرت وكالة الأنباء "واس" أن اللجنة عبرت في بيان لها عن "الخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو/ أيار، وفي خليج عمان بتاريخ 13 يونيو/ حزيران".

وأضافت اللجنة أن "الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعا لشحن بضائعنا، ويجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان، وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، ونحث على إيجاد حلول دبلوماسية تخفض من حدة التوتر".

وتابعت "التوتر الأخير المتمثل بهجمات "الحوثيين" على السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز، ودانت على وجه الخصوص الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الذي نتج عنه إصابة 26 مدنيا".

وأوضحت اللجنة "نعبر عن دعمنا الكامل للمملكة العربية السعودية، وندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران".

SputnikNews

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