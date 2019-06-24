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البرلمان المصري يقر الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد

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البرلمان المصري يقر الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد البرلمان المصري يقر الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد

ذكرت وكالة "رويترز"، أن البرلمان المصري، وافق، اليوم الاثنين 24 يونيو / حزيران، على موازنة السنة المالية 2019-2020، بهدف لعجز الميزانية عند 7.2 في المئة ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6 في المئة.

وكانت تستهدف عجز ميزانية عند 8.4 في المئة ونمو الاقتصاد عند 5.6 في المئة في السنة المالية الحالية 2018-2019، التي تنتهي في 30 يونيو.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن البرلمان وافق على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى وجود تحسن في طريقة إعدادها، وتحسن في الأداء الاقتصادي، الذي ظهر في تحقيق النمو وانخفاض معدلات التضخم، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية المصرية.

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