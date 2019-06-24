أخبار عاجلة

كان 2019 | الأثنين 24 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الصين: إقراض الشركات الصغيرة يقفز 21% في خمسة أشهر -
ترامب يطالب الدول المستفيدة بحماية ناقلات النفط -
الصحة الليبية: الأوضاع داخل مراكز إيواء النازحين واللاجئين أصبحت خطيرة -
هرمون "داهية" قيل أنه يعيد جمال وشباب المرأة.. فهل سمعتي عنه؟ -
سلطنة عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران بشأن سقوط الطائرة المسيرة -
سيرجي شويغو: مصر تخوض حرباً لصالح المنطقة .. والجيش الروسي يشارك الجيش المصري «مناورات» مهمة -
الإنقلاب العسكري في إيوبيا .. مقتل العقل المدبر وإعتقال عدد من المشاركين -
ترامب: الفيدرالي لا يعرف ما الذي يفعله -
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب المحادثات التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ما وراء اختفاء الأدوية الحيوية من الصيدليات المغربية

Google+ Print

وعبرت الشبكة عن احتجاجها رغم الالتزام الحكومي الصريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض الأدوية.

ونقلت هسبريس عن بيان للشبكة ذاتها، أن بعض الشركات نجحت في الضغط على لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها أزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدويةالحيوية في الصيدليات والمصحات، وذلك عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي.

كما أضافت الشبكة في البيان أن شركات الأدوية فتحت الباب لبيع الأدوية في السوق السوداء أو البحث عنها خارج الوطن باعتبارها أدوية ضرورية كمادة الأنسولين أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان وأمراض الكبد، وذلك حتى تجبر الحكومة بقبول رفع أسعار عدد منها.

كما طالبت الشبكة الحكومة بوضع حد للاستهتار بصحة المواطنين والقيام بالتخفيض الحقيقي والشامل لأسعار 700 دواء، علما أن 90 في المئة من الأدوية التي تم خفض أسعارها منذ سنة 2012 هي أدوية لا يتم استهلاكها أو الأقل استهلاكا أو أنها أدوية المستشفيات.

بالإضافة إلى ندرة الأدوية أشارت الهيئة الصحية المغربية إلى أن تقارير دولية تناولت الارتفاع المهول لأسعار الأدوية بالمغرب وافتقاد بعضها للجودة والفعالية المطلوبة في ظل غياب المراقبة الحقيقية، مما أدى إلى مضاعفة الاستهلاك أو دفع دفع الأطباء إلى تحمل أصناف كثيرة من الأدوية ما ساهم في مصاعفة أرباح الشركات.

© Fotolia / Angellodeco

كما عبرت الهيئة الصحية عن استغرابها من عدم اتخاذ وزارة الصحية تدابير حازمة ضد هذه الضغوطات والمناورات المكشوفة وتنبيه الشركات بمسؤوليتها التجارية والأخلاقية تجاه حياه المواطنين.

إلى ذلك، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ السياسة الدوائية الوطنية من أجل السماح بالوصول إلى الأدوية والمواد الصحية بأثمان مناسبة، خاصة أدوية علاج السرطان، بالإضافة إلى تخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الإجمالية للصحة التي تتجاوز 65 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية.

يذكر أن مختبرات الأدوية أقدمت على سحب مجموعة من الأدوية الحيوية خلال رمضان الفارط، ما تسبب في معاناة الأطباء والمرضى في ظل غياب الأدوية الحيوية المكافئة لها ما أجبرهم على اللجوء إلى السوق السوداء.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات الجيوسياسية

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات الجيوسياسية

مساء dmc - تقرير/ شركة حلوان للأجهزة المعدنية.. مواصفات معدنية وأسعار تنافسية

مساء dmc - تقرير/ شركة حلوان للأجهزة المعدنية.. مواصفات معدنية وأسعار تنافسية

الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

الأخبار - مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي .. ورئيس الحكومة يعلن إحباط محاولة للإنقلاب

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا