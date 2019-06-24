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مطالب برلمانية بتحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات القومية

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مطالب برلمانية بتحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات القومية مطالب برلمانية بتحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات القومية

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تقدم النائب عاطف عبد الجواد بطلب مناقشة عامة، حول سياسة فى تحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات وفقا للاعتمادات المالية وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة.
 
وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وتقديم حصر شامل ودقيق حول المشروعات القومية المتوقفة أو المشروعات الضرورية والاعتمادات المالية المتاحة وفقا للموازنة العامة لكل عام، ويتم وضع أولويات للتنفيذ يُراعى من خلالها العائد على المواطنين والمناطق الأشد احتياجا.
 
وشدد النائب على ضرورة التنسيق...

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