مطالب برلمانية بتحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات القومية

مشاركة

تقدم النائب عاطف عبد الجواد بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة فى تحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات وفقا للاعتمادات المالية وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة.



وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وتقديم حصر شامل ودقيق حول المشروعات القومية المتوقفة أو المشروعات الضرورية والاعتمادات المالية المتاحة وفقا للموازنة العامة لكل عام، ويتم وضع أولويات للتنفيذ يُراعى من خلالها العائد على المواطنين والمناطق الأشد احتياجا.



وشدد النائب على ضرورة التنسيق...