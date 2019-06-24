التخطيط لمجلس النواب: توجيه 37% من الاستثمارات للصعيد

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الحكومة مؤمنة بأن التنمية الحقيقية هى التى تحدث على مستوى المحافظات، ولذلك زادت الاستثمارات بنسبة 40 % هذا العام.





وأشارت وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 19/2020 إلى أن المخصص لبرامج الصرف الصحى زاد من 13,8مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه فى موازنة هذا العام، مضيفة أنه تم توجيه نحو 5,2مليار جنيه بنسبة 37% من الاستثمارات لصعيد مصر.





وأضافت هناك زيادة فى برامج التنمية المحلية بنسبة 12%، حيث بلغ المخصص لها...