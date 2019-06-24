أخبار عاجلة

88 الصبح - كل 1 دولار زيادة في سعر برميل يساوي 2.3 مليار جنية اعباء اضافية -
8 الصبح - فوز مرشح المعارضة في تركيا أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول -
رئيس النواب لنائب : كفاية كدة ..أنت أخدت بدل وقت ضايع مرتين -
سامح شكرى: لن نفرط فى حبة رمل من سيناء -
بهاء أبو شقة يحذر من صفحة "مزيفة" تنتحل اسمه على "فيسبوك" -
"بعدما اتهمتها بادعاء المرض".. هيفاء وهبي تعلن الحرب على مي حريري....والأخيرة :كنتِ بترقصي لجوزي عشان تشتهري -
السعودية تعلن موقفها من فلسطين إذا رفضت "صفقة القرن" -
8 الصبح - انطلاق الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي (2+2) بين مصر و روسيا اليوم بموسكو -
الأخبار - مدبولي يلتقي كبار مسؤولي شركة بوش في مستهل زيارته لألمانيا -
الأخبار - مصر تستضيف منتدى "السياحة الميسرة" في المنطقة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

سامح شكرى: لن نفرط فى حبة رمل من سيناء

Google+ Print
سامح شكرى: لن نفرط فى حبة رمل من سيناء سامح شكرى: لن نفرط فى حبة رمل من سيناء

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مشاركة فى منتدى البحرين، هو لتقييم الوضع، مشددا على أن القرار النهائي في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.

وقال "شكرى" فى لقاء مع " اليوم": "منتدى البحرين يأتى فى إطار طرح من الولايات المتحدة للجهود المبذولة للتوصل لحل نهائى للصراع الفلسطينى الاسرائيلى ونتوقع أن يصدر بعده المكون السياسي".

وأضاف وزير الخارجية: "الحل لابد أن يرتكز على مكون سياسي متصل بمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل الدولتين، ولكن الجانب الأمريكى فضل أن يطرح المكون الاقتصادى أولًا وللسلطة الفلسطينية الحق فى تقييم هذا الشق ومدى تحقيقيه للمصلحة الفلسطينية ومدى قبوله أو رفضه فهذا قرار للسلطة الفلسطينية وليس لطرف آخر الحق فى تناوله، ولكن اتصال مصر فى هذه القضية بجميع عناصرها عبر العقود الماضية كانت دائما فى إطار التنسيق والتشاور سواء مع الطرف الفلسطينى أوالإسرائيلى والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى".

وحول ما تردد عن وطن بديل للفلسطينين فى سيناء، قال:" أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة الى كافة مؤسسات الدولة المصرية بأنه ليس هناك أى تنازل عن ذرة وحبة رمل من سيناء التى استشهد من أجلها مواطنين مصريين دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها وليس هناك أى شئ ينتقص من السيادة المصرية على ارض سيناء خاصة ان الشعب الفلسطينى لن يرضى بأن يكون فى وضع أى اعتداء أو طموح فى أراضى غير أراضيه".

الموجز

مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر تستضيف منتدى "السياحة الميسرة" في المنطقة العربية

الأخبار - مصر تستضيف منتدى "السياحة الميسرة" في المنطقة العربية

8 الصبح - قراءة في أهمية الحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا

8 الصبح - قراءة في أهمية الحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا

8 الصبح - وزارة المالية المصرية أعلنت توقعاتها لسعر برميل النفط 68 دولار للبرميل

8 الصبح - وزارة المالية المصرية أعلنت توقعاتها لسعر برميل النفط 68 دولار للبرميل

8 الصبح - انطلاق الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي (2+2) بين مصر و روسيا اليوم بموسكو

8 الصبح - انطلاق الجولة الخامسة للحوار الإستراتيجي (2+2) بين مصر و روسيا اليوم بموسكو