بالفيديو : جدال بين ضابط ومواطن بسبب اغلاق الشارع خلال مسيرة السفارة الامريكية

جى بي سي نيوز - : سجلت المدينة نيوز جدالا هادئا بين أحد المشاركين في مسيرة عبدون التي تم تنظيمها قبالة السفارة الامريكية الجمعة ، وبين ضابط من الأمن أصر على عدم غلق الطريق من قبل المسيرة التي انطلقت باتجاه السفارة .

وقال الضابط للمواطن بأنه يقوم بواجبه وبأنه لا يجوز اغلاق الشارع على السيارات ، حيث تم امتصاص الاحتكاك من قبل الطرفين لينتهي الخلاف عند هذا الحد ..

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