أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: القاهرة تتخذ جميع التدابير لضمان السلامة لاستئناف رحلات الطيران من روسيا -
الجبير: إيران اختارت طريق التصعيد ولدينا حق الرد في حال الاعتداء علينا -
بعد سماعه الكلمات الأخيرة... الجبير يتحدث مجددا عن عملية قتل خاشقجي -
تيليجرام تدعم إنشاء دردشات حسب الموقع الجغرافي -
8 مدن ذكية تستخدم البيانات الضخمة لتطوير الخدمات العامة -
المقارنة الشاملة بين معالجي: AMD Ryzen 9 3900X و Intel Core… -
مقارنة بين جهازي تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit و Fitbit… -
ارتفاع العملة والأسهم التركية بعد اعتراف الحزب الحاكم بالهزيمة بإسطنبول -
موجة القمة والقاع.. هل ننتظر انهيار البيتكوين مجدداً؟ -
روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية بشأن مشروع الغاز المسال مستمرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بالفيديو : جدال بين ضابط ومواطن بسبب اغلاق الشارع خلال مسيرة السفارة الامريكية

Google+ Print
بالفيديو : جدال بين ضابط ومواطن بسبب اغلاق الشارع خلال مسيرة السفارة الامريكية بالفيديو : جدال بين ضابط ومواطن بسبب اغلاق الشارع خلال مسيرة السفارة الامريكية

جى بي سي نيوز - : سجلت المدينة نيوز جدالا هادئا بين أحد المشاركين في مسيرة عبدون التي تم تنظيمها قبالة السفارة الامريكية الجمعة ، وبين ضابط من الأمن أصر على عدم غلق الطريق من قبل المسيرة التي انطلقت باتجاه السفارة  .

 وقال الضابط للمواطن بأنه يقوم بواجبه وبأنه لا يجوز اغلاق الشارع على السيارات ، حيث تم امتصاص  الاحتكاك من قبل الطرفين لينتهي الخلاف عند  هذا الحد ..

 شاهدوا الفيديو :

 المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

 

جى بي سي نيوز - : سجلت المدينة نيوز جدالا هادئا بين أحد المشاركين في مسيرة عبدون التي تم تنظيمها قبالة السفارة الامريكية الجمعة ، وبين ضابط من الأمن أصر على عدم غلق الطريق من قبل المسيرة التي انطلقت باتجاه السفارة  .

 وقال الضابط للمواطن بأنه يقوم بواجبه وبأنه لا يجوز اغلاق الشارع على السيارات ، حيث تم امتصاص  الاحتكاك من قبل الطرفين لينتهي الخلاف عند  هذا الحد ..

 شاهدوا الفيديو :

 المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو : جدال بين ضابط ومواطن بسبب اغلاق الشارع خلال مسيرة السفارة الامريكية

بالفيديو : جدال بين ضابط ومواطن بسبب اغلاق الشارع خلال مسيرة السفارة الامريكية

بالفيديو... آثار القصف الحوثي على مطار أبها السعودي

بالفيديو... آثار القصف الحوثي على مطار أبها السعودي

بالفيديو والصور : شاهد اعتصام صفقة القرن امام السفارة الامريكية

بالفيديو والصور : شاهد اعتصام صفقة القرن امام السفارة الامريكية

بالفيديو : شرطي يصاب بالاغماء خلال مسيرة السفارة الامريكية

بالفيديو : شرطي يصاب بالاغماء خلال مسيرة السفارة الامريكية