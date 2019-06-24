تعرف على عقوبة تقليد الماركات التجارية المسجلة بعد تحذيرات من انتشار تزويرها

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تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتقديم تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية، لمواجهة ظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة، والتى وصلت حسب بيانات وزارة التموين لـ14 ألف علامة مضروبة.

وفق نص القانون الحالى رقم 82 لسنة 2002، فقد نصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس...