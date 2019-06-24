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"عبد العال" منتقداً طول أحاديث النواب:"لخصوا الـ100 صفحة فى صفحة"

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"عبد العال" منتقداً طول أحاديث النواب:"لخصوا الـ100 صفحة فى صفحة" "عبد العال" منتقداً طول أحاديث النواب:"لخصوا الـ100 صفحة فى صفحة"

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انتقد على عبد العال رئيس مجلس النواب، اثناء مناقشة  مشروع الموازنة العامة للدولة  رفع اليد من جانب عدد من النواب أكثر من مرة ووصفه بالأمر غير المألوف، متابعاً فى كلمته للنواب: "مفيش داعى لرفع اليد على الإطلاق، أنا اتفقت معاكم إنى هدى الكلمة لرئيس هيئة برلمانية ورئيس لجنة ثم 3 نواب، والخبرة تقول إن 100 صفحة ممكن يتم تلخيصهم فى صفحة، مش لازم كل الناس تقول كل حاجة، لخصوا أفكاركم".
 
 
وافق النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل، ممثلاً عن أعضاء...

الموجز

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