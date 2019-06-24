السعودية في منعطف تاريخي .. فتح باب التقدم للحصول على «الإقامة الدائمة» .. وهذه هى تكلفتها ومميزاتها

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

قالت روسيا اليوم السعودية فتحت باب الطلبات أمام الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة على أراضيها مقابل 213 ألف دولار، وذلك في إطار برنامج يهدف لجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى المملكة.

و أضافت الجريدة الروسية أن برنامج "الإقامة المميزة" يتضمن نوعين من الإقامات، الأولى لمدة عام مقابل 100 ألف ريال سعودي (نحو 26.6 ألف دولار)، والثانية دائمة مقابل 800 ألف ريال (حوالي 213 ألف دولار).

ومن خلال هذه الإجراءات الجديدة ستسمح "الإقامة المميزة" للأجانب بشراء العقارات وممارسة الأعمال التجارية في السعودية دون الحاجة لوجود كفيل، إضافة لإمكانية مغادرة المملكة بسهولة.

هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخراً تأتي ضمن محاولات السعودية البحث عن موارد واستثمارات بديلة بسبب تراجع عائدات النفط في منطقة الخليج بشكل عام .