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رابح ماجر ومجدي عبد الغني يحكيان كواليس مباراة مصر والجزائر عام 1984 و1989
-
الاثنين 24 يونيو 2019 12:41 صباحاً
أوريير: هدفنا الحصول على بطولة إفريقيا
-
الاثنين 24 يونيو 2019 12:41 صباحاً
أجيري يطالب لاعبي المنتخب بالتركيز والابتعاد عن السويشال ميديا
-
الاثنين 24 يونيو 2019 12:41 صباحاً
أحمد ناجي: سعيد بالعلاقة بين حراس المنتخب.. والشناوي أدى مباراة رائعة أمام زيمبابوي
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الاثنين 24 يونيو 2019 12:40 صباحاً
مساء dmc - المهندس علاء السقطي يجب علي الدولة توفير مشروعات للشباب لتوفر لهم عمل مناسب
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الاثنين 24 يونيو 2019 12:31 صباحاً
مساء dmc - محمد عبدالرحمن عضو لجنة التجارة يناقش ثقافه الشباب وطموحاتهم في الحياة العملية
-
الاثنين 24 يونيو 2019 12:31 صباحاً
"اسأل جوجل" احصائيات مباراة المغرب وناميبيا
-
الاثنين 24 يونيو 2019 12:29 صباحاً
مدرب مالي يشكر السلطات المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم
-
الاثنين 24 يونيو 2019 12:29 صباحاً
الجزائر تتألق أمام كينيا والمغرب تفوز بصعوبة أمام نامبيبا في كأس أفريقيا
-
الاثنين 24 يونيو 2019 12:19 صباحاً
فرجاني ساسي: تربطنا علاقات جيدة بالجماهير المصرية
-
الاثنين 24 يونيو 2019 12:19 صباحاً
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مساء dmc - الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في أنشطة البحث و الاستكشاف البترولي
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DMC
الأحد 23 يونيو 2019 11:54 مساءً
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