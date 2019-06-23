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الإمارات والبحرين تدينان الهجوم على مطار أبها السعودي

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الإمارات والبحرين تدينان الهجوم على مطار أبها السعودي الإمارات والبحرين تدينان الهجوم على مطار أبها السعودي

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة.

وقالت الخارجية البحرينية، إن الهجوم على السعودية "يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية".

وجددت الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والذي "يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها".

وأكدت الخارجية البحرينية "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها".

وأعلنت السعودية عن وفاة أحد المقيمين السوريين متأثرا بإصابته في الهجوم على مطار أبها.

وحسب مراسل قناة العربية توفي شخص وأصيب 7، في الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" على موقف سيارات في مطار أبها، مساء اليوم الأحد.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها في اليمن، العميد يحيى سريع استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات العدوان في أبها وجيزان"، موضحاً أن "العملية الأولى باتجاه مطار جيزان استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية هامة وحساسة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي".

ووفقاً للعميد سريع، "أصابت العمليتان أهدافها بدقة عالية، وتسببتا بتعطل حركة الملاحة الجوية في المطارين".

SputnikNews

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