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اليمن... "أنصار الله" تقصف قوات سودانية شمال غربي حجة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، على تجمعات لقوات سودانية، في صحراء ميدي شمال غربي حجة.

© Sputnik . Hani Mohammed

وأضافت أن الصاروخ حقق إصابات مباشرة في التجمعات السودانية المستهدفة.

في سياق آخر، ذكرت "أنصار الله" أن مقاتليها قنصوا 4 جنود يمنيين في جبهة مديرية حيران وشرق جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي .

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأفادت قناة "المسيرة"، التابعة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها قبالة السديس في نجران.

ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن عملية إسقاط الطائرة، ولا عن نوعيتها ما إذا كانت استطلاعية مسيرة أم مأهولة.

SputnikNews

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