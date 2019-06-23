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وزارة الداخلية: مجند يعيد حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه إلى صاحبها بعد ان فقدها في محطة مترو العتبة

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وزارة الداخلية: مجند يعيد حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه إلى صاحبها بعد ان فقدها في محطة مترو العتبة

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