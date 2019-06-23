أخبار عاجلة

أبرز التويتات والصور الرياضية على تويتر .. الأحد 23 يونيو 2019 -
أبرز الصور الرياضية على "فيس بوك" .. الأحد 23 يونيو 2019 -
جولة لأبرز الصور على إنستجرام .. الأحد 23 يونيو 2019 -
أجيري يهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي -
أمير طعيمة يشن هجومًا على ميريام فارس: بلاش مصر ..ومتقارنيش نفسك بإليسا ونانسي عجرم -
ترند الموجز| انقلاب في إثيوبيا ومقتل مسئول كبير..وتفاصيل اتهام فتاة لـ4 من لاعبي المنتخب بالتحرش..وأول رد من زوجة أيمن أشرف..وعارضة الأزياء تفجر مفاجأة..وثورة غضب ضد ميريام فارس -
السعودية تلغي رحلاتها فوق المجال الجوي الإيراني -
وزير فلسطيني: لسنا بحاجة لاجتماع البحرين ونحن بحاجة للسلام -
الأخبار - الرئيس الفلسطيني يجدد موقفه الرافض لمؤتمر البحرين وخطة الإدارة الأمريكية الاقتصادية -
أجواء وكواليس المنتخب الوطني استعدادًا لمباراة الكونغو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مصر والعراق يبحثان مساعي عقد اللجنة المشتركة قريبا

Google+ Print
مصر والعراق يبحثان مساعي عقد اللجنة المشتركة قريبا مصر والعراق يبحثان مساعي عقد اللجنة المشتركة قريبا

وقالت الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، "التقى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من وزراء المصرية".

وأضافت الخارجية "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، وسبل الاستفادة من التجربة المصرية في الإعمار وإعادة البناء، ومساعي عقد اللجنة العليا العراقية —المصرية المشتركة في القريب العاجل".

ونقل السفير العراقي تحية رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية، محمد علي الحكيم، لرئيس الوزراء المصري، معربا عن "تمنياتهما للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار، ورغبة العراق في تطوير العلاقات الثنائية بشكل اكبر ما بين البلدين".

وكان عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبد الفتاح في أبريل/ نيسان الماضي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء ما أسفرت عنه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي عقدت بالقاهرة في مارس/ آذار الماضي.

وكان السيسي وعبد المهدي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحثوا في قمتهم الثلاثية في مارس الماضي تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، بالإضافة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
أمير طعيمة يشن هجومًا على ميريام فارس: بلاش مصر ..ومتقارنيش نفسك بإليسا ونانسي عجرم

أمير طعيمة يشن هجومًا على ميريام فارس: بلاش مصر ..ومتقارنيش نفسك بإليسا ونانسي عجرم

8 الصبح - رأي الإعلامي رامي رضوان عن أداء المنتخب المصري

8 الصبح - رأي الإعلامي رامي رضوان عن أداء المنتخب المصري

8 الصبح - مصر تحصل على براءة تصنيع الانسولين

8 الصبح - مصر تحصل على براءة تصنيع الانسولين

8 الصبح - الكاف: مصر تبهر العالم بافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019

8 الصبح - الكاف: مصر تبهر العالم بافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019