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"كازابلانكا" يتصدر شباك التذاكر بـ54 مليون جنيه.. و"الممر" بالمركز الثانى

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"كازابلانكا" يتصدر شباك التذاكر بـ54 مليون جنيه.. و"الممر" بالمركز الثانى "كازابلانكا" يتصدر شباك التذاكر بـ54 مليون جنيه.. و"الممر" بالمركز الثانى

كتب مصطفى القصبى

ما زال فيلم "كازابلانكا"، قادرًا على تحقيق أرقام قياسية فيما يتعلق بالإيرادات بعد مرور 18 يوما على سباق عيد الفطر السينمائى، فضلاً عن تصدره الإيرادات بفارق كبير عن المركز الثانى، وهو ما لم يحدث من قبل فى المواسم السينمائية الماضية، حيث حقق حتى الآن 54 مليون جنيه و81 ألف جنيه محققا المركز الأول.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من...

الموجز

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