بدء مغادرة أول فوج حجيج نهاية تموز

جي بي سي نيوز:- رجح مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة ، مغادرة أول قافلة حجاج أردنیة إلى الدیار المقدسة في أواخر ذو القعدة “ نھایة شھر تموز (یولیو) ومطلع شھر آب (اغسطس) المقبل“ ، بعد انتھاء الوزارة الإجراءات الفنیة المتعلقة ببعثة الحج الأردنیة ، وفق "الغد" .

وأعاد المصدر التأكید على دور الوزارة في ترتیبات الحج ھو رقابي على شركات الحج ولیس تنفیذیا، لكنھ لفت إلى أن الوزارة كانت وضعت التعلیمات والمواصفات والشروط الملزمة على شركات الحج والعمرة، لتقدیم أفضل الخدمات للحجاج، بموازاة إجراءات لتحسین وتطویر ھذه الخدمات.

وتعتمد وزارة الأوقاف بالعادة العقد الموثق بین مكاتب الحج والعمرة من جھة، والحاج من جھة اخرى، كأساس للحكم بین الطرفین ومقاضاة الطرف الأول في حال تقصیره، مشددة على ضرورة أن یقرأ الحاج العقد جیدا قبل التوقیع.

وبحسب ما قررت الوزارة، سیفوج الحجاج الأردنیون للمدینة المنورة على فوجین لیومین، قبل التوجھ لمكة المكرمة ولیس كما عمل بھ السنة الماضیة، بحیث كان التفویج لمكة المكرمة قبل المدینة المنورة.

وعن السكن، اختارت الوزارة منطقة (العزیزیة) لتكون سكن الحجاج الأردنیین عبر اختیار ثلاثة أبراج؛ باعتبار العزیزیة قریبة من منى ومن مشاعر الحج، أما حجاج الجو فسیكون سكنھم في جرول في مكة ببعد 5ر1 كم عن الحرم المكي وسكن (ممیز) في عرفات، أما في المدینة المنورة فالسكن سیكون قریبا من المنطقة المركزیة المجاورة للحرم في محیط 500م عن الحرم المدني سواء لحجاج البر أو الجو.

أما عن الأسعار لموسم الحج المقبل، فستكون لحجاج البر الخدمات العادیة 1940 دینارا تشتمل على سعر الھدي والنقل والخدمات وبوفیھ مفتوح إفطار وعشاء وتسجیل خدمات؛ فیما یضیف حجاج الجو قیمة تذكرة الطائرة، رغم أن الأسعار كانت العام الماضي 2140 دینارا لحجاج البر الخدمات العادیة، في وقت أرجع فیھ وزیر الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة الدكتور عبدالناصر أبو البصل ذلك الى ارتفاع الأسعار واختلاف السكن وعدم شمول الھدي.