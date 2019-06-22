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"أنصار الله" تستهدف عسكريين يمنيين وسودانيين في اليمن

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© AP Photo / Saudi Press Agency

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم السبت 22 يونيو/ حزيران، بأن الجماعة أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع "زلزال1"، مداه 3 كيلومترات وآخر"غراد" على تجمعات عسكرية يمنية وأخرى سودانية ضمن القوات المشاركة في التحالف العربي، شمال صحراء مديرية ميدي الواقعة شمال غربي حجة.

وأشارت إلى استهداف مدفعية "أنصار الله" تجمعات للجيش اليمني شرق جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين.

وفي سياق آخر، شن طيران التحالف غارتين على مديرية ميدي، واستهدف بغارة أخرى جنوب مديرية حيران شمال غربي حجة، حسب "المسيرة".

وأعلنت "أنصار الله" في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في أثناء تحليقها في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.

​وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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