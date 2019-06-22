الرئيس المصري يعلق على فعله المشجعين في المدرجات (صور+فيديو)

وقال السيسي على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إنه "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع".

وختم: "أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

في لفتة لاقت استحسان الكثيرين، قامت الجماهير المصرية بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولي عقب مباراة "الفراعنة" وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019.

وعقب المباراة التي فاز بها المنتخب المصري بهدف دون رد، حرصت الجماهير المصرية على ترك بصمتها في العرس الأفريقي الذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقامت الجماهير المنتشية بفوز الفراعنة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الذي شهد حفل افتتاح البطولة الأفريقية، حيث تسابق الجمهور المصري على تنظيف المدرجات والمقاعد، لتعود كما كانت عليه قبل اللقاء.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كل من: أوغندا، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية.