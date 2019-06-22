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أشرف ذكي عن وفاة المنتصر بالله: اتقوا ربنا وبطلوا شائعات

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أشرف ذكي عن وفاة المنتصر بالله: اتقوا ربنا وبطلوا شائعات أشرف ذكي عن وفاة المنتصر بالله: اتقوا ربنا وبطلوا شائعات

كتب محمد بشاري 

نفى نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان المنتصر بالله، موجها كلمته لمروجى الشائعات قائلاً: "اتقوا ربنا وبطلوا شائعات وراعوا مشاعر الناس ومشاعر أهاليهم.. والمنتصر بالله بصحة جيدة".

وأوضحت زوجة الفنان المنتصر بالله، أن الشائعة أربكتنا، والطبيب المعالج نصح بإبعاده عن الأخبار، وإشاعة خبر وفاته أصابت الأسرة بالصدمة، واستقبلناه كالصاعقة، وتلقينا الكثير من الاتصالات للاطمئنان على صحته، علاوة على أن شقيقه كان قادما من أمريكا بعد إشاعة الخبر، مطالبة بفرض رقابة صارمة على المنابر التى تثير الشائعات، ومحاسبتهم.

الموجز

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