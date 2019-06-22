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ردًا على نتنياهو...جنرال متقاعد من جيش الإحتلال: إسرائيل غير مستعدة لمواجهة مصر عسكريًا

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ردًا على نتنياهو...جنرال متقاعد من جيش الإحتلال: إسرائيل غير مستعدة لمواجهة مصر عسكريًا ردًا على نتنياهو...جنرال متقاعد من جيش الإحتلال: إسرائيل غير مستعدة لمواجهة مصر عسكريًا

ذكر موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية" أن اللواء المتقاعد يتسحاق بريك أطلق مؤخرا تحذيرا من عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لأي مواجهة محتملة مع بعض دول المنطقة.

وقال بريك في مقطع تسرب مؤخرا، إن "إسرائيل غير مستعدة إطلاقا لسيناريو اندلاع مواجهة عسكرية مع سوريا أو على وجه الخصوص".

وتأتي تصريحات بريك بعد يوم واحد من تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدول الجوار العربية، مؤكدا أن جيشه يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية.

وقال نتنياهو: "أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية... لا تجربونا!"

الموجز

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