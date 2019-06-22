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«فيديو وصور» .. هذه هى أكبر دولة تمول الجماعات الإرهابية في العالم

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الموجز - كتب - محمد علي هـاشم 

قال اللواء رضا يعقوب، الخبير الدولي لمكافحة الإرهاب: إن دولة قطر هي أكبر دولة في العالم حاليًا تساند الإرهاب وتقف بجانبه، حيث بدأت بالهلال الأحمر القطري، الذي وُجد في غرب أفغانستان بجوار الحدود الإيرانية، وقامت بتمويله.

وأضاف اللواء رضا يعقوب ،وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر «قناة إكسترا نيوز»، أمس الجمعة، أن قطر هي الدولة الوحيدة التي أوجدت مكتبًا سياسيًا لطالبان بالدوحة.

وأوضح يعقوب : أن قطر هي الملاذ الآمن لجامعة الإخوان الذين طردهم المجتمع المصري من أراضيه، وأبعدهم عن السياسة، ولكنهم وجدوا الملاذ الآمن في قطر لمحاربة .

وتابع الخبير الأمني خلال مداخلته الهاتفية :  أن قطر لها دور كبير في مساندة جبهة النصرة في سوريا، وساندت حماس، وبعض المنظمات الإرهابية.

وكشف الخبير الدولي أن جماعة داعش قامت بعرض عسكري بسيارات سباعية الدفع، نوعها تويوتا، وعندما سألت الشركة قالت إن هذه السيارات بيعت لقطر.

الموجز

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