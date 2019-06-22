بالفيديو .. «عايم في بحر الغدر» .. «انتشار كاسح» في كل مصر .. نسخة «كازبلانكا» ساعدت على نجاحها.. «مئات المقاطع على TIK TOK» .. والراقصة «جوهرة» تحسن استغلالها .. نكشف من وراء «شط الندالة»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

انتشار غريب لأغنية شعبية جديدة كلماتها تميل للدراما ولحنها راقصاً ، حتى أن بعض التعليقات على الأغنية اندهشت من هذا الإنتشار في كل مكان ، حيث كتب في تعليقه : الأغنية دي مكسرة الدنيا ايه الحكاية عمال اسمعها في كل مكان ده حتى في دهب والساحل !

تقول كلمات الأغنية :

عايم في بحر الغدر... شط النداله مليان... بقلوب مليها الشر... والبر ماله امان.

نجي الخسيس منه... اما الاصيل غرقان... والقوي في قوته... بس علي الغلبان.

شيطان ضحك ع الكل... والذل كان عنوان... نشر الفجور والظلم... ما بين بني الانسان.

ولما قبضوا التمن... الكل باع وخان... واللي عامل حبيبي... علي حقيقته بان.

شايف الوشوش الوان... بلياتشو وبهلوان... بيصنعوا الضحكه... وبيصدقوا الاوهام.

يا قلوب بلا مأوى... جبل الهموم اقوي... والقوي ع الضعيف... جاي بيستقوي.

دنيا فيها الفاعل... مبني علي المفعول... الفرح فيها ماضي... بابه صبح مقفول.

من وراء شط الندالة ؟

فريق عمل الأغنية كما جاء على القناة الرسمية التي اطلقتها على موقع يوتيوب وتسجل مشاهدتها عدد 19 مليون مشاهدة كان كالتالي :

عايم فى بحر الغدر ( الوشوش ألوان )

غناء : احمد عزت - على سمارة

كلمات : تيفا العالمى

توزيع : شيندي و خليل

مونتاج : بيبو العالمى

انتاج : أحمد وفقي - مصطفي وفقي .

نسخة كازبلانكا

انتشرت على صفحات فيس بوك الأغنية مع مشاهد من فيلم كازابلانكا للفنان أمير كرارة من يوحي أنها الأغنية الرسمية للفيلم ولكنها لا تمت للفيلم بأي صلة ، بل هو ذكاء من صناع الفيديو حيث تتماشى كلمات الأغنية مع بعض مشاهد الفيلم الشهير .

الراقصة جواهر «راقصة الترند» تستغل الأغنية في حفلاتها

استغلت الراقصة جواهر الأغنية في حفلاتها ، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على فيس بوك مقطع فيديو من إحدى حفلاتها ترقص على الأغنية الشهيرة وسط تفاعل من الحضور .

انتشار واسع بين الشباب على tik tok

انتشرت الأغنية بين الشباب على تطبيق تيك توك الشهير ، لتغزو مقاطعها موقع يوتيوب .

في النهاية فإن حجم المشاهدات على يوتيوب أو غيره من مواقع التواصل ليست هى مقياس النجاح أو الجودة الخاصة بالمحتوى الذي يقدم للجمهور ولكنها مؤشر حقيقي لحجم إنتشار هذا المحتوى .