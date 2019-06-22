اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في الفيزباء والتاريخ

الموجز

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم السبت، الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم والرياضيات، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد: 390 ألفا و203 طالبا.

بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد: 261 ألفا و 653 طالبا.

وتسلمت جميع محافظات الجمهورية كراسات الأسئلة من الأسبوع الماضي، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، ليجري فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل موعد بدء الامتخانات بنصف ساعة.

أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز التوزيع بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.

​وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.