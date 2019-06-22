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تعرف على توصيات "إسكان البرلمان" حول بعض هيئات الوزارة بشأن الموازنة

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تعرف على توصيات "إسكان البرلمان" حول بعض هيئات الوزارة بشأن الموازنة تعرف على توصيات "إسكان البرلمان" حول بعض هيئات الوزارة بشأن الموازنة

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أصدرت لجنة الإسكان والـمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عدت توصيات، بشـــأن خطــة 2019/2020 لبعض هيئات وأجهزة وزارة الإسكان، وفيما يلى نرصد أبرز ما جاء فى تقرير اللجنة :
 
1. دراسة وتحليل النظام المتبع للإسكان الاجتماعي حاليًا، في ضوء ما أفرزه الواقع العملي في التطبيق، والعمل على تلافي بعض السلبيات خاصة مشكلة تأخر البحث والاستعلام عن طالبى الوحدات السكنية لفترات، ومعاناة العديد من المواطنين فى عدم معرفة نتائج البحث أو فحص مستنداتهم وما إلى ذلك من إجراءات.
 
2. إنشاء فروع متعددة لصندوق التطوير العقارى، في كافة محافظات...

الموجز

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