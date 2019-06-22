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"حماية الملكية الفكرية" و"مصانع بير السلم"..ملفات أمام "صناعة البرلمان" غدا

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"حماية الملكية الفكرية" و"مصانع بير السلم"..ملفات أمام "صناعة البرلمان" غدا "حماية الملكية الفكرية" و"مصانع بير السلم"..ملفات أمام "صناعة البرلمان" غدا

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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات لها غدا السبت، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الهامة، منها بشأن التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى ، وأهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة، وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية حسبما ورد بطلب الإحاطة.
 
أما الاجتماع الثانى فسيتناول مناقشة طلب إحاطة بشأن قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمخالفة شركة أبل لقانون حماية المنافسة لاتفاقهم على عزل السوق...

الموجز

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