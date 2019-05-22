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حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية

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© REUTERS / Faisal Al Nasser

وأوضحت الحليسي، أنه لم يصدر حتى الآن أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء بتعيينها سفيرة، أو إبلاغها رسميا بذلك، وذلك وفقا لصحيفة "عاجل" .

وعن مباركة زميلات لها بالمنصب، قالت: "إسألوهن، فأنا لم يرد على لساني أي تأكيد للخبر".

وكانت مواقع عدة نشرت خبر تعيين الدكتورة هدى الحليسي سفيرة للسعودية لدى النرويج، خاصة بعد قيام إحدى زميلاتها في مجلس الشورى بتقديم التهنئة لها في تغريدة على تويتر.

يشار إلى أن هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، حاصلة على الماجستير في اللغة الفرنسية وآدابها عام 1987 من جامعة كولورادو، وعملت مستشارة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومستشارة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1999.

وهي أول سعودية تعمل في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، كما نالت جائزة السعفة الذهبية من الفرنسية عام 2009 بوصفها أفضل وكيل قسم في مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود.

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