صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة

مباشر: صعدت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بما يخالف التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط بالولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/آذار الجاري لتصل إلى 476.8 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تتراجع بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وتعتبر المخزونات النفطية في الولايات المتحدة بذلك أعلى حوالي 4 بالمئة عن متوسط الخمس سنوات لمثل هذه الفترة من العام.

كما شهدت مخزونات البنزين الأمريكية ارتفاعاً بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بحسب التقرير.

وبحلول الساعة 2:26 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز بنسبة 0.5 بالمئة إلى 71.82 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو/ تموز بأكثر من 0.9 بالمئة مسجلاً 62.54 دولار للبرميل.