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بعد انقطاع 6 سنوات... سوريا تربط سد الفرات بشبكة الكهرباء العامة (فيديو)

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ونشر موقع "كهرباء سورية" أن ورشات الكهرباء السورية "تمكنت من الانتهاء من إصلاح وصيانة خط توتر عالي 230 ك.ف "الثورة  حماة ٢"، الذي يربط سد الفرات بالشبكة العامة والذي سيرفد الشبكة الكهربائية بـ 200 ميغا مما يساهم في تعزيز استقرار ربط السدود المائية مع الشبكة وبالتالي استقرار المنظومة الكهربائية وزيادة وثوقيتها".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky

وأضاف الموقع أن أهمية هذا الخط تكمن كونه يؤمن كمية من الكهرباء دون الحاجة للوقود أو بناء محطة توليد جديد.

وأوضح أن طول الخط يبلغ 185 كم ومكون من 345 برج منها أكثر من 165 برج كانت بين مدمر ومسروق ومنهار جراء استهدافه وتخريبه بشكل ممنهج منذ عام 2013 من قبل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد الموقع أن "عمال الكهرباء تمكنوا من إصلاح كافة الأعطال بالإضافة لمد 100 كم من الأمراس والعوازل، وأن كوادر وعمال ورش وزارة الكهرباء قاموا بإصلاح الأعطال ضمن وقت قياسي بلغ 21 يوم فقط.

 

من جهة ثانية، وعلى خط آخر، أكد وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي أنه تم وضع "خط التوتر العالي (الثورة — مسكنة —تشرين حلب ف) بالخدمة بطاقة 200 ميغا واط ويوفر بمادة الفيول يوميا كمية /1500/ طن بقيمة /350/مليون ليرة".

SputnikNews

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