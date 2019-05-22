آبل تطلق إصدارًا محدثًا من MacBook Pro وتحل مشكلة لوحة…

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء عن إطلاق إصدار محدث من حواسيبها المحمولة من سلسلة “ماك بوك برو” MacBook Pro يتضمن الجيلين الثامن والتاسع من معالجات “إنتل كور” Intel Core، لتجلب معها المعالجات الثمانية النوى لأول مرة إلى حواسيب ماك بوك برو.

وقالت الشركة في بيان: إن حواسيب ماك بوك برو أصبحت الآن تقدم أداءً أسرع بمرتين من المعالجات الرباعية النوى الحالية، وبنسبة 40% أفضل من المعالجات السداسية النوى.

وأعلنت آبل أيضًا عن تحديث حواسيب ماك بوك برو بقياس 13 بوصة؛ بإضافة شريط التحكم “تتش بار” Touch Bar، والجيل الثامن من معالجات إنتل كور.

وإلى جانب تحديث الحواسيب، أعلنت الشركة عن خطوات لحل مشكلة لوحة المفاتيح التي تعاني منها حواسيب ماك بوك برو، وماك بوك أير الحالية، وهي المشكلة التي تؤدي إلى عدم استجابة المفاتيح للنقر، أو أنها تطبع الحروف مرتين بالنقرة الواحدة.

ولحل المشكلة في السابق، أضافت الشركة سرًّا غشاءً يهدف إلى منع الغبار والجسيمات الدقيقة من التجمع تحت المفاتيح، ولكن هذا الإجراء لم يحل المشكلة تمامًا. والآن أعلنت عن ثلاثة إجراءات جديدة، أولها: تغيير المواد التي تعتمد عليها آلية عمل المفاتيح، وقالت إنها سوف تحد من مشكلة “عدم النقر والنقر المضاعف”.

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ومع أن آبل تعتقد أن هذا التغيير سوف يؤدي إلى تقليل المشكلة إلى حد كبير، إلا أنها أعلنت عن توسعة “برنامج خدمة لوحة المفاتيح” – الذي يوفر خدمة إصلاح لوحة المفاتيح مجانًا؛ سواء ضمن الكفالة أو خارجها – لجميع الحواسيب التي تستخدم آلية “الفراشة” Butterfly، وهذا يشمل جميع حواسيب ماك بوك برو، إلى جانب الإصدار الذي أُعلن عنه اليوم. أما الإجراء الثالث فهو تسريع عملية إصلاح لوحة المفاتيح في متاجرها.

هذا؛ ويتوفر الإصدار الجديد من حواسيب ماك بوك برو بسعر 1,799 دولارًا، و2,399 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من اليوم.