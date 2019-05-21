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قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن: إحداهن أمام بناتها وأخرى بالشارع

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قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن: إحداهن أمام بناتها وأخرى بالشارع قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن: إحداهن أمام بناتها وأخرى بالشارع

مصراوي 

كتب- بهاء حجازي:

كشفت الفنانة سمية الخشاب، خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة"، عن محاولة طليقها المُطرب والملحن أحمد سعد قتلها وإحداثه عاهة مستديمة لها بجسدها، قائلة: "حياتي كانت في خطر مع أحمد وحاول يقتلني، ونُقلت للمستشفى، أنا مش عايزة أعيش معاه، والتعاسة كانت شعار حياتي معاه.. أحمد سعد تسبب لي في عاهة مستديمة، وفقدت جزءا من جسمي بسببه، وكان ممكن يكون مكانه السجن، ضربني في ضهري والضربة أفقدتني الطحال، ونزفت داخليًا بشهادة الطبيب يحيى زكريا، وسكت وسترت عليه".

سمية الخشاب لم تعد الأولى بل واحدة من من فنانات...

الموجز

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