انحسار أزمة هواوي يُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: ساهم انحسار أزمة شركة هواوي في مكاسب الأسهم وخسائر للملاذات الآمنة لتكون أبرز الأحداث بالأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وقررت الولايات المتحدة تخفيفي بعض القيود على شركة هواوي، وذلك بعد أن أدرجتها الحكومة الأمريكية في قائمة الشركات التي تمثل تهديداً للأمن القومي.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنه سيتم السماح لـ"هواوي" لمدة 3 أشهر بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي خدمات الشركة الصينية.

ورغم ذلك فإن الشركة الصينية لا تزال محظورة من شراء قطع غيار والمكونات الأمريكية من أجل تصنيع منتجات جديدة بدون ترخيص.

وبعد قرار الإدارة الأمريكية بتخفيف بعض القيود على هواوي، أعلنت "جوجل" عودة التعامل مع الشركة الصينية لمدة 90 يوماً بعد أن كانت قررت هى وشركات أخرى وقف النشاط التجاري معها.

مكاسب الأسهم

أدى هدوء أزمة هواوي إلى مكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا بأكثر من 1 بالمئة مما ساهم في ارتفاع الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم حيث ربح "داو جونز" نحو 200 نقطة.

ومع آمال استقرار الأوضاع التجارية، أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم في النطاق الأخضر بقيادة مكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا وفي ظل تطورات البريكست حيث عرض رئيسة وزراء بريطانيا إمكانية إجراء تصويت بشان استفتاء آخر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حال موافقة البرلمان على مشروع قانون الانسحاب.

في حين هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات مع خسائر في قطاع الإلكترونيات.

مع اتجاه المستثمرون للأصول الخطرة، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع عند تسوية في ظل ارتفاع الدولار ومكاسب الأسهم.

كما سجلت أيضاُ الين الياباني باعتبار ملاذاً آمناً خسائر ملحوظة أمام العملة الأمريكية مع هدوء التوترات المتعلقة بشركة هواوي.

أما فيما يتعلق بأسعار النفط في تراجعت عند تسوية جلسة اليوم مع مخاوف الطلب نتيجة لحالة عدم اليقين بشأن الوضع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

بيانات اقتصادية

في أكبر اقتصاد حول العالم، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة خلال الشهر الماضي بعكس ما كان يتوقعه المحللون.

في حين شهدت ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو تحسن مفاجئ بالتقديرات الأولية خلال الشهر الجاري، في حين تراجعت ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى على الإطلاق.

ومع تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، نما اقتصاد تايلاند بأبطأ وتيرة منذ عام 2014 خلال الربع الأول من العام الجاري.

ولنفس السبب أيضاُ، نما اقتصاد سنغافورة بأدنى وتيرة في 10 سنوات خلال الربع الأول من من العام الحالي.