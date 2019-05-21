أول تعليق من الإعلامية بسنت بكر بعد استئصال ورم بالوجه

مصراوي

أكدت الإعلامية بسنت بكر أنها تستعد حاليا لاستكمال علاجها بمنزلها بالمنصورة، بعد خروجها من العناية المركزة عقب خضوعها للجراحة التي أجرتها بمركز الأورام بجامعة المنصورة.

وقالت بسنت، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "بحمد الله بدأت حالتي في التحسن، عقب الجراحة التي خضعت لها، وتم بكرمه استئصال الورم الذي كان متواجدا فوق العصب السابع بالوجه، وأستعد حاليا لاستكمال علاجي بالمنزل".

وأضافت: "أحب أشكر جدا دكتور محمد حجازي، مدير مركز الأورام جامعة المنصورة، على إنسانيته الجميلة، وكل من سأل عني ودعا لى شكرا جدا، وأتمنى من الله أن...