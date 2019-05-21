أخبار عاجلة

حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
الخارجية المصرية تكشف سبب دعم المشير حفتر وتعلق على "تدخل تركيا" -
فراخ بالبن جوز الهند شوربة الفريك باللحم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

"تريزا ماي" في محاول أخيرة تطرح الخروج من الإتحاد الأوروبي للتصويت مرة أخرى

Google+ Print
"تريزا ماي" في محاول أخيرة تطرح الخروج من الإتحاد الأوروبي للتصويت مرة أخرى "تريزا ماي" في محاول أخيرة تطرح الخروج من الإتحاد الأوروبي للتصويت مرة أخرى

ترجمة: أحمد أبوعقيل

طرحت تيريزا ماي، خروج بريطانيا من الإتحاد الإوربي لاستفتاء مرة أخر في محاولة يائسة لإنهاء مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووقع مجلس الوزراء على خطة تيريزا ماي لتقديم مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن رئيس الوزراء اضطر إلى تخفيف التنازلات عند الاستفتاء بعد تمرد الوزراء، وهدد عدد من الوزراء بالاستقالة إذا سمحت السيدة ماي بإجراء تصويت مجاني على الاستفتاء.

وطالبت رئيس الوزراء النواب للانضمام للتمسك بالفرصة الأخيرة  للتصويت على خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي قبل أن تتلاشى الفرصة.

وقالت: "لقد جربت كل ما يمكنني القيام به لتحقيق ذلك". "لقد عرضت التخلي عن الوظيفة التي أحبها."

وصمدت ماي في احتمال وجود اتحاد جمركي مؤقت مع الاتحاد الأوروبي حتى الانتخابات العامة المقبلة، وكذلك التصويت على الاستفتاء في محاولة لكسر الجمود.

ولم تنجح الحزمة الإجراءات التي وضعتها ماي إلا في إثارة غضب الطرفين ، حيث وصفه Brexiteers بأنه "إهانة مباشرة"، في حين قال حزب العمال والجهات الرئيسية التي بقيت في الأمر إنها لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية.

قال زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إن حزبه لا يمكنه التصويت لصالح مشروع قانون الانسحاب ، واصفا عرض مايو الجديد بأنه "إعادة صياغة لموقف " في محادثات مع المعارضة التي انهارت الأسبوع الماضي.

الموجز

مواضيع متعلقة
الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا

الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

صنعاء تتهم الحكومة بعدم الجدية في مناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

صنعاء تتهم الحكومة بعدم الجدية في مناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين

الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين