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قبل كوب القهوة وزجاجة المياه.. 5 أخطاء فى مسلسل Game Of Thrones

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قبل كوب القهوة وزجاجة المياه.. 5 أخطاء فى مسلسل Game Of Thrones قبل كوب القهوة وزجاجة المياه.. 5 أخطاء فى مسلسل Game Of Thrones


لميس محمد

انتهت اليوم أحداث الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones، مع انتهاء الحلقة السادسة من العمل الذى حظى بمتابعة عالمية كبيرة من قبل الكثير من الأشخاص حول العالم.

ولكن وبالرغم من عمل HBO على ظهور المسلسل بدون أي أخطاء، فإن الموسم الثامن والأخير شهد خطأين كبيرين، أولاهما كان ظهور كوب من القهوة أمام دينيريس تاريجريان، والثانى ظهور زجاجة مياه خلف رجل سامويل تارلى.

واليوم نرصد لكم بعض 5 أخطاء حدثت في المسلسل على مر المواسم ولكن مرت دون ملاحظة المتابعين، حسبما نشر موقع " brightside".

1 – جاكيت سامويل تارلى في الـ The Night’s Watch...

الموجز

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