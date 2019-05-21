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العقيد المالكي: ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من الحرس الثوري الإيراني

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وأضاف المالكي في تصريحات لقناة "العربية" أن "ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري وأنها لا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية".

© AP Photo / Leslie Pratt, US Air Force

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ، اليوم الثلاثاء، استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، بطائرة دون طيار تحمل متفجرات.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

وأوضح العقيد المالكي أن "المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي بطائرات مسيرة، استهدف مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين: "نفذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة هجوماً بطائرة "قاصف 2كا" على مطار نجران جنوب غربي السعودية"، ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو المسير، أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، وأسفرت عن نشوب حريق في المكان".

ويأتي الهجوم غداة إعلان قوات التحالف العربي، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمكة المكرمة غرب السعودية، في حين نفت جماعة أنصار الله صلتها بالعملية.

SputnikNews

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