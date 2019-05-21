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27 مليار دولار السبب في منح هؤلاء الإقامة المميزة في الإمارات

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27 مليار دولار السبب في منح هؤلاء الإقامة المميزة في الإمارات 27 مليار دولار السبب في منح هؤلاء الإقامة المميزة في الإمارات

وحسب "بي بي سي" تأتى هذه الخطوة لدعم الإمارات بعد تأثره بتراجع النفط، حيث يضخ المستثمرون في الاقتصاد الإماراتي 27 مليار دولار.

وأقر نظام منح تأشيرات للمميزين من الأجانب في الإمارات العام الماضي، خصوصا المستثمرين الذين تصل قيمة استثماراتهم إلى 10 ملايين درهم إماراتي.

وتمنح الإمارات أيضا إقامة 5 أعوام لمن يملك عقار يبلغ قيمته 5 مليون درهم إماراتي على الأقل. (الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي).

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، غرد عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء قائلا:"أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة، البطاقة الذهبية، في دولة الامارات… إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

​وتابع محمد بن راشد أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، هم 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27.4 مليار دولار أمريكي).

وقال بن راشد إنه "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

وأضاف حاكم دبي "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

SputnikNews

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