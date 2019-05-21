السلطات التونسية تفرج "مؤقتا" عن المحقق الأممي المنصف قرطاس

وبحسب "فرانس 24"، فقد قررت السلطات القضائة التونسية اليوم الثلاثاء الإفراج عن المحقق الأممي المنصف قرطاس الموقوف منذ 26 آذار/مارس بتهمة التجسس، حسب ما أفادت النيابة العامة الثلاثاء.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي أن دائرة الاتهام التابعة "قررت الإفراج المؤقت عن المنصف قرطاس الذي يبقى على ذمة القضاء التونسي"، وأوضح المتحدث أنه لم يتم إصدار قرار بحجر السفر على الخبير الأممي.

ويذكر أنه تم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة "تعمد الحصول على معطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا" والتي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.

وقال السليتي في وقت سابق إنه تم "حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري بدون تراخيص رسمية" لدى قرطاس.

ودخلت الأمم المتحدة على خط القضية وطلبت من السلطات التونسية يوم الأربعاء الماضي بـ"إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.

وأضاف المتحدث يومها أنه بعد درس الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.