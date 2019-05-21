أخبار عاجلة

حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السلطات التونسية تفرج "مؤقتا" عن المحقق الأممي المنصف قرطاس

Google+ Print

وبحسب "فرانس 24"، فقد قررت السلطات القضائة التونسية اليوم الثلاثاء الإفراج عن المحقق الأممي المنصف قرطاس الموقوف منذ 26 آذار/مارس بتهمة التجسس، حسب ما أفادت النيابة العامة الثلاثاء.

© AFP 2019 / Fethi Belaid

وذكر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي أن دائرة الاتهام التابعة "قررت الإفراج المؤقت عن المنصف قرطاس الذي يبقى على ذمة القضاء التونسي"، وأوضح المتحدث أنه لم يتم إصدار قرار بحجر السفر على الخبير الأممي.

ويذكر أنه تم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة "تعمد الحصول على معطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا" والتي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.

وقال السليتي في وقت سابق إنه تم "حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري بدون تراخيص رسمية" لدى قرطاس.

ودخلت الأمم المتحدة على خط القضية وطلبت من السلطات التونسية يوم الأربعاء الماضي بـ"إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.

وأضاف المتحدث يومها أنه بعد درس الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية

حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة

أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور)

أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور)

تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة

تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة