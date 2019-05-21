محدث.. النفط يهبط عند التسوية مع مخاوف الحرب التجارية

مباشر: تراجعت أسعار النفط عند نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع حالة عدم اليقين بشأن التجارة وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وجاء هبوط النفط مع تركيز المستثمرين على حالة عدم اليقين بشأن التجارة ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء النزاع الدائر بين الصين والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وكانت أسعار الخام ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتي شهدت تصعيداً من الجانب الأمريكي في مطلع الأسبوع الجاري، عقب أن صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه إذا أرادت إيران أن تخوض حرباً، "فإن هذه ستكون النهاية الرسمية لإيران".

ومن جانبها أعلنت إيران اليوم أنها ستقاوم الضغط الأمريكي، نافية إجراء مزيد من المباحثات وفقاً للأوضاع الحالية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي عقدت اللجنة الوزارية بأوبك اجتماعها الدوري، والذي أظهر انفتاح أعضائها أمام مواصلة خفض الإنتاج.

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأنه كان هناك توافق بين منظمة "أوبك" وحلفائها لخفض مخزونات النفط "بسلاسة"، مشيراً إلى أنهم سيبقون مستجيبين إلى احتياجات "السوق الهش".

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 62.99 دولار للبرميل، في آخر أيام هذا العقد بعد أن كان مرتفعاً عند 63.60 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو/تموز عند72 دولاراً للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند 72.52 دولار في وقت سابق من التعاملات.